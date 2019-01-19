«Вашингтон» ведет переговоры с администрацией Трампа о визите команды в Белый дом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей19 января 2019 11:44Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

«Вашингтон» ведет переговоры с администрацией Трампа о визите команды в Белый дом

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» собирается нанести визит в Белый дом к президенту США Дональду Трампу для празднования победы в Кубке Стэнли.

Как сообщает RMNB со ссылкой на журналиста Washington Post Изабель Хуршудян, клуб и администрация Трампа обсуждают, когда именно состоится торжественный прием.

Недавно в Белом доме был организован прием футбольной команде Университета Клемсона, которая выиграла национальный чемпионат колледжей по американскому футболу.

Напомним, что в составе «столичных» выступает три российских хоккеиста: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

#хк вашингтон кэпиталз#нхл#трамп дональд
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта