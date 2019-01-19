«Вашингтон» ведет переговоры с администрацией Трампа о визите команды в Белый дом

Хоккей 19 января 2019 11:44 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» собирается нанести визит в Белый дом к президенту США Дональду Трампу для празднования победы в Кубке Стэнли.

Как сообщает RMNB со ссылкой на журналиста Washington Post Изабель Хуршудян, клуб и администрация Трампа обсуждают, когда именно состоится торжественный прием.

Недавно в Белом доме был организован прием футбольной команде Университета Клемсона, которая выиграла национальный чемпионат колледжей по американскому футболу.

Напомним, что в составе «столичных» выступает три российских хоккеиста: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.