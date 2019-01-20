«Колорадо» – «Лос-Анджелес». Ковальчук забросил шайбу в ворота Варламова (видео) - Советский спорт
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Хоккей20 января 2019 02:09Источник: «Советский спорт»

«Колорадо» – «Лос-Анджелес». Ковальчук забросил шайбу в ворота Варламова (видео)

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук забросил шайбу в ворота соотечественника Семена Варламова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (1:7).

35-летний форвард отличился на седьмой минуте третьего периода при счете 0:7 в пользу «Эвеланш».

Для Ковальчука эта шайба стала девятой в сезоне и 426 в лиге. Всего на его счету 838 очков в 855 играх НХЛ.

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