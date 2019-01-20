«Колорадо» – «Лос-Анджелес». Ковальчук забросил шайбу в ворота Варламова (видео)

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук забросил шайбу в ворота соотечественника Семена Варламова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (1:7).
35-летний форвард отличился на седьмой минуте третьего периода при счете 0:7 в пользу «Эвеланш».
Kovalchuk takes out his anger on the puck and scores his 9th goal of the season#LAKvsCOL #GoKingsGo #LAKings pic.twitter.com/P8YeR3Jj32— Eric (@Kingsgifs) 19 января 2019 г.
Для Ковальчука эта шайба стала девятой в сезоне и 426 в лиге. Всего на его счету 838 очков в 855 играх НХЛ.