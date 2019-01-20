«Тампа» дома обыграла «Сан-Хосе». У Василевского 36 сейвов - Советский спорт
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Хоккей20 января 2019 06:09Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Тампа» дома обыграла «Сан-Хосе». У Василевского 36 сейвов

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сан-Хосе Шаркс».

Матч закончился победой хозяев со счетом 6:3 (2:1, 2:1, 2:1). В составе «Тампы» шайбы забросили Мэтью Жозеф, Алекс Киллорн, Янни Гурд, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос, в активе которого дубль.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров за 19 мнут 22 секунды на льду сделал две результативные передачи. Вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 36 бросков из 39.

После 49 матчей «Тампа» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 76 очков. «Сан-Хосе» идет третьим на Западе с 63 баллами после 50 игр.

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