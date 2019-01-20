Передача Радулова помогла «Далласу» обыграть дома «Виннипег» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей20 января 2019 06:21Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Передача Радулова помогла «Далласу» обыграть дома «Виннипег»

В регулярном чемпионате НХЛ состоялся матч, в котором «Даллас Старз» на своем льду принимал «Виннипег Джетс».

Матч закончился победой хозяев со счетом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). В составе победителей шайбы забросили Бретт Ритчи, Блейк Комо, Радек Факса и Тайлер Сегин.

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов за 17 минут 59 секунд на льду отметился одной голевой передачей и закончил матч с показателем полезности «-1».

«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 52 очка после 49 матчей. «Виннипег» идет вторым с 64 баллами после 48 игр.

#хк даллас старз#хк виннипег джетс#радулов александр#нхл
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта