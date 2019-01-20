Передача Радулова помогла «Далласу» обыграть дома «Виннипег»

Хоккей 20 января 2019 06:21 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В регулярном чемпионате НХЛ состоялся матч, в котором «Даллас Старз» на своем льду принимал «Виннипег Джетс».

Матч закончился победой хозяев со счетом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). В составе победителей шайбы забросили Бретт Ритчи, Блейк Комо, Радек Факса и Тайлер Сегин.

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов за 17 минут 59 секунд на льду отметился одной голевой передачей и закончил матч с показателем полезности «-1».

«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 52 очка после 49 матчей. «Виннипег» идет вторым с 64 баллами после 48 игр.