Передача Дадонова помогла «Флориде» в гостях обыграть «Нэшвилл»

Хоккей 20 января 2019 07:21 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В матче регулярного чемпионата НХЛ встретились «Нэшвилл Предаторз» и «Флорида Пантерз».

Матч закончился победой «Флориды» со счетом 4:2. «Предаторз» потерпел четвертое поражение в пяти матчах.

В составе победителей отличились Аарон Экблад, Фрэнк Ватрано, Винсент Трочек и Джаред Макканн. У хозяев шайбы забросили Ник Бонино и Остин Уотсон.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голевой передачей. Всего в активе хоккеиста в текущем сезоне 38 (18+20) очков.

«Нэшвилл» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 50 очков после 50 матчей. «Флорида» идет 12-й на Востоке с 46 баллами после 47 игр.