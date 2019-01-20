Передача Дадонова помогла «Флориде» в гостях обыграть «Нэшвилл» - Советский спорт
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Хоккей20 января 2019 07:21Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Передача Дадонова помогла «Флориде» в гостях обыграть «Нэшвилл»

В матче регулярного чемпионата НХЛ встретились «Нэшвилл Предаторз» и «Флорида Пантерз».

Матч закончился победой «Флориды» со счетом 4:2. «Предаторз» потерпел четвертое поражение в пяти матчах.

В составе победителей отличились Аарон Экблад, Фрэнк Ватрано, Винсент Трочек и Джаред Макканн. У хозяев шайбы забросили Ник Бонино и Остин Уотсон.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голевой передачей. Всего в активе хоккеиста в текущем сезоне 38 (18+20) очков.

«Нэшвилл» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 50 очков после 50 матчей. «Флорида» идет 12-й на Востоке с 46 баллами после 47 игр.

#хк флорида пантерз#хк нэшвилл предаторз#нхл#дадонов евгений
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