«Эдмонтон» не смог дома обыграть «Калгари» - Советский спорт
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Хоккей20 января 2019 09:04Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Эдмонтон» не смог дома обыграть «Калгари»

На арене «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ.

«Эдмонтон Ойлерз» на своем льду принимал «Калгари Флэймз». Матч закончился победой гостей со счетом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Джонни Годро, Марк Джордано, Оливер Чюлингтон, Микаэль Баклунд и Шон Монахан. У «Эдмонтона» отличились Райан Ньюджент-Хопкинс и Милан Лучич.

«Калагри» продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 69 очков после 50 матчей. «Эдмонтон» с 49 баллами идет на 11-й позиции.

#хк эдмонтон ойлерз#хк калгари флэймз#нхл
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