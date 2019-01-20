«Эдмонтон» не смог дома обыграть «Калгари»

Хоккей 20 января 2019 09:04 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

На арене «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ.

«Эдмонтон Ойлерз» на своем льду принимал «Калгари Флэймз». Матч закончился победой гостей со счетом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Джонни Годро, Марк Джордано, Оливер Чюлингтон, Микаэль Баклунд и Шон Монахан. У «Эдмонтона» отличились Райан Ньюджент-Хопкинс и Милан Лучич.

«Калагри» продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 69 очков после 50 матчей. «Эдмонтон» с 49 баллами идет на 11-й позиции.