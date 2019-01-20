НХЛ назвала трех звезд игрового дня

Хоккей 20 января 2019 11:11 Источник: Ассоциация игроков НХЛ Автор: Сметанникова Дарья

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день.

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо признан первой звездой дня. В активе форварда три шайбы в ворота «Питтсбург Пингвинз» (7:3).

Второй звездой дня стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, который оформил дубль и сделал результативную передачу в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (6:3).

Тройку лучших замкнул защитник «Колорадо Эвеланш» Тайсон Бэрри, который отдал три результативные передачи в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (7:1).