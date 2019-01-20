Агент Панарина пригласил семью юного болельщика на обед с игроком

«Коламбус» проиграл «Миннесоте» со счетом 1:2. Единственный гол в составе «Блю Джекетс» забросил российский форвард Артемий Панарин.
Американка Гэбби Дойл в своем твиттере разместила фотографию своего сына с плакатом в поддержку Панарина. В ответ агент хоккеиста Дэн Мильштейн пригласил семью болельщика на обед.
«Привет, Райан. Если Панарин сегодня забьет, давайте все вместе пообедаем?», - предложил агент.
Hey Ryan, if 🍞 scores tonight, let’s do lunch at Columbus very own @HighBankDistill. Anyone else is in? #AreYouGoldStar? #WeAreGoldStar https://t.co/Q5BLiYGKkf— Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) 19 января 2019 г.
На фотографии сын женщины Райна держит плакат с надписью: «Приехали из Миннесоты, чтобы посмотреть на Панарина».