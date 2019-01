Агент Панарина пригласил семью юного болельщика на обед с игроком

Американка Гэбби Дойл в своем твиттере разместила фотографию своего сына с плакатом в поддержку Панарина. В ответ агент хоккеиста Дэн Мильштейн пригласил семью болельщика на обед.

«Привет, Райан. Если Панарин сегодня забьет, давайте все вместе пообедаем?», - предложил агент.

Hey Ryan, if 🍞 scores tonight, let’s do lunch at Columbus very own @HighBankDistill. Anyone else is in? #AreYouGoldStar? #WeAreGoldStar https://t.co/Q5BLiYGKkf