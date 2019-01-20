Агент Панарина пригласил семью юного болельщика на обед с игроком - Советский спорт
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Хоккей20 января 2019 12:42Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Агент Панарина пригласил семью юного болельщика на обед с игроком

«Коламбус» проиграл «Миннесоте» со счетом 1:2. Единственный гол в составе «Блю Джекетс» забросил российский форвард Артемий Панарин.

Американка Гэбби Дойл в своем твиттере разместила фотографию своего сына с плакатом в поддержку Панарина. В ответ агент хоккеиста Дэн Мильштейн пригласил семью болельщика на обед.

«Привет, Райан. Если Панарин сегодня забьет, давайте все вместе пообедаем?», - предложил агент.

На фотографии сын женщины Райна держит плакат с надписью: «Приехали из Миннесоты, чтобы посмотреть на Панарина».

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