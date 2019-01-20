Кузнецова перевели в третье звено «Вашингтона»

Хоккей 20 января 2019 13:49 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ) Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер клуба «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден изменил сочетания звеньев на последней тренировке команды.

Российский нападающий Евгений Кузнецов переведен в третье звено к Андре Бураковски и Бретту Коннолли. Первое звено столичной команды выглядело так: Александр Овечкин — Никлас Бэкстрем — Ти Джей Оши. В третьем звене сформировалась следующая тройка: Якуб Врана — Ларс Эллер — Том Уилсон.

Напомним, «Вашингтон» уступил в четырех матчах кряду впервые с марта 2017 года. Свою следующую игру действующие обладатели Кубка Стэнли проведут на выезде против «Чикаго Блэкхокс». Матч состоится 20 января.