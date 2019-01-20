Кузнецова перевели в третье звено «Вашингтона» - Советский спорт
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Хоккей20 января 2019 13:49Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Автор: Спирин Дмитрий

Кузнецова перевели в третье звено «Вашингтона»

Главный тренер клуба «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден изменил сочетания звеньев на последней тренировке команды.

Российский нападающий Евгений Кузнецов переведен в третье звено к Андре Бураковски и Бретту Коннолли. Первое звено столичной команды выглядело так: Александр Овечкин — Никлас Бэкстрем — Ти Джей Оши. В третьем звене сформировалась следующая тройка: Якуб Врана — Ларс Эллер — Том Уилсон.

Напомним, «Вашингтон» уступил в четырех матчах кряду впервые с марта 2017 года. Свою следующую игру действующие обладатели Кубка Стэнли проведут на выезде против «Чикаго Блэкхокс». Матч состоится 20 января.

#кузнецов евгений_#хк вашингтон кэпиталз#нхл
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