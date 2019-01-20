Андрей Николишин: Безусловно, Женька Кузнецов – это один из топовых центрфорвардов НХЛ

Хоккей 20 января 2019 18:47 Источник: Телеканал «360°»

Экс-форвард «Трактора» Андрей Николишин – о переводе бывшего партнера по команде Евгения Кузнецова в третье звено в «Вашингтоне».

«Вашингтон» проиграл в четырех последних матчах. Тренер ищет варианты, пытается исправить ситуацию. Это обычный рабочий процесс.

Ну проиграли четыре игры, «Анахайм», например, недавно в 12 матчах подряд «лег». Всякое бывает. Несомненно, Кузнецов был и остается звездой НХЛ. Он набирает в среднем очко за игру, стабильно выступает на протяжении нескольких сезонов. Все это определяет звездный статус. Безусловно, Женька – это один из топовых центрфорвардов НХЛ.

Он же не 15-летний пацан. Он сформировавшийся игрок, мастер, личность. Да, «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли, ребята праздновали, меньше времени было на подготовку к сезону. Но начали они здорово.

У Кузнецова была травма, возвращение дается ему тяжеловато. Он набирает меньше очков, но играет так же продуктивно. Бывают такие серии, когда что-то не получается, не идет. К этому надо правильно относиться», – приводит слова Николишина телеканал «360».