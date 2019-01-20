Андрей Николишин: Безусловно, Женька Кузнецов – это один из топовых центрфорвардов НХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей20 января 2019 18:47Источник: Телеканал «360°»

Андрей Николишин: Безусловно, Женька Кузнецов – это один из топовых центрфорвардов НХЛ

Экс-форвард «Трактора» Андрей Николишин – о переводе бывшего партнера по команде Евгения Кузнецова в третье звено в «Вашингтоне».

«Вашингтон» проиграл в четырех последних матчах. Тренер ищет варианты, пытается исправить ситуацию. Это обычный рабочий процесс.

Ну проиграли четыре игры, «Анахайм», например, недавно в 12 матчах подряд «лег». Всякое бывает. Несомненно, Кузнецов был и остается звездой НХЛ. Он набирает в среднем очко за игру, стабильно выступает на протяжении нескольких сезонов. Все это определяет звездный статус. Безусловно, Женька – это один из топовых центрфорвардов НХЛ.

Он же не 15-летний пацан. Он сформировавшийся игрок, мастер, личность. Да, «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли, ребята праздновали, меньше времени было на подготовку к сезону. Но начали они здорово.

У Кузнецова была травма, возвращение дается ему тяжеловато. Он набирает меньше очков, но играет так же продуктивно. Бывают такие серии, когда что-то не получается, не идет. К этому надо правильно относиться», – приводит слова Николишина телеканал «360».

#нхл#хк вашингтон кэпиталз#кузнецов евгений#николишин андрей
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта