«Чикаго» – «Вашингтон»: Орлов забросил третью шайбу в сезоне (видео)

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго».
Орлов отличился на 15-й минуте второго периода, сделав счет игре 2:4. Ему ассистировали Мэтт Нисканен и Андре Бураковски.
Another Dman, another goal - @orlov_09 gets another one back for us #CapsHawks #ALLCAPS pic.twitter.com/NjbYTwbwLB— Washington Capitals (@Capitals) 20 января 2019 г.
Для Орлова эта шайба стала третьей в сезоне и 33-й в лиге. Теперь на его счету 139 (33+106) очков в 413 матчах НХЛ.