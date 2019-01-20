«Чикаго» – «Вашингтон»: Орлов забросил третью шайбу в сезоне (видео)

Хоккей 20 января 2019 22:42 Источник: «Советский спорт»

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго».

Орлов отличился на 15-й минуте второго периода, сделав счет игре 2:4. Ему ассистировали Мэтт Нисканен и Андре Бураковски.

Для Орлова эта шайба стала третьей в сезоне и 33-й в лиге. Теперь на его счету 139 (33+106) очков в 413 матчах НХЛ.