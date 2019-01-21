Овечкин объяснил, с чем связаны проблемы «Вашингтона» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей21 января 2019 10:03Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

Овечкин объяснил, с чем связаны проблемы «Вашингтона»

20 января "столичные" проиграли "Чикаго" и потерпели пятое поражение кряду.

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин высказался о текущем положении своей команды.

«Сейчас у нас трудный период. Мы просто должны это преодолеть, добыть одну победу и двинуться дальше. Не так важно, как мы играем и где играем. Просто нужно выиграть одну встречу.

Все дело в психологии. Пришло время немного поговорить. Разумеется, мы знаем, как нам надо играть. Нужно упростить игру, действовать проще на обеих сторонах площадки. Мы допускаем ошибки, которые стоят нам результата», – цитирует Овечкина "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт «Вашингтона».

#нхл#хк вашингтон кэпиталз#овечкин александр
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта