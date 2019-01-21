Овечкин объяснил, с чем связаны проблемы «Вашингтона»

Хоккей 21 января 2019 10:03 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

20 января "столичные" проиграли "Чикаго" и потерпели пятое поражение кряду.

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин высказался о текущем положении своей команды.

«Сейчас у нас трудный период. Мы просто должны это преодолеть, добыть одну победу и двинуться дальше. Не так важно, как мы играем и где играем. Просто нужно выиграть одну встречу.

Все дело в психологии. Пришло время немного поговорить. Разумеется, мы знаем, как нам надо играть. Нужно упростить игру, действовать проще на обеих сторонах площадки. Мы допускаем ошибки, которые стоят нам результата», – цитирует Овечкина "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт «Вашингтона».