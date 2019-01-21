Тэйвс признан лучшим игроком воскресенья в НХЛ

Хоккей 21 января 2019 14:23 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

В тройку звезд также вошли Кейн и Ленер.

Форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвс назван первой звездой дня в НХЛ.

30-летний канадец сделал хет-трик и две результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (8:5). Теперь на его счету 47 (21+26) очков в 50 матчах сезона.

Второй звездой воскресенья выбран партнер Тэйвса – Патрик Кейн. 30-летний американец также набрал пять очков в игре со «столичными», только забил два гола и три раза ассистировал партнерам. После этого матча у Кейна стало 70 (29+41) очков, и он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров сезона.

Третьей звездой стал голкипер «Айлендерс» Робин Ленер. В матче с «Анахаймом» (3:0) 27-летний швед отразил все 19 бросков игроков «уток» и в третий раз в сезоне сыграл «на ноль».