Демченко, Арзамасцев и Макеев названы лучшими игроками недели в КХЛ

Хоккей 21 января 2019 14:40 Источник: КХЛ Автор: Липкин Антон

Лучшим новичком стал Михайлов из «Сибири».

КХЛ определила лучших игроков 19-й недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим голкипером признан Василий Демченко из «Трактора». 24-летний вратарь выиграл на прошлой неделе оба матча, отразил 96,88 процента бросков при коэффициенте надежности 1,00 шайбы за игру.

Лучшим защитником выбран Захар Арзамасцев из «Салавата Юлаева». 26-летний игрок обороны сделал дубль в гостевом матче с «Авангардом», добился общего показателя полезности «+2» и заблокировал три броска соперников.

Лучшим форвардом назван Алексей Макеев из «Витязя». 27-летний нападающий помог команде выиграть в гостях оба матча и набрал в них 3 (2+1) очка при общем показателе полезности «+3».

Лучшим новичком недели стал форвард «Сибири» Никита Михайлов. 20-летний нападающий набрал 3 (2+1) очка в двух победных для команды матчах при показателе полезности «+3». В среднем за игру он проводил на льду 17 минут 12 секунд.