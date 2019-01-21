Роман Ротенберг: Бронза «молодежки» – хороший итог, но эта команда заслуживала золото - Советский спорт
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Хоккей21 января 2019 14:50Источник: «Известия»Автор: Липкин Антон

Роман Ротенберг: Бронза «молодежки» – хороший итог, но эта команда заслуживала золото

Молодежная сборная России стала третьей на чемпионате мира в Канаде.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг оценил выступление молодежной сборной России на чемпионате мира в Ванкувере.

«Считаю, эта команда однозначно заслуживала выиграть золото, – приводят «Известия» слова Ротенберга. – Есть над чем работать, но мы вновь выиграли медаль и остаемся в топе.

Бронза – хороший итог, появившийся в результате тяжелой работы хоккеистов, тренерского и административного штаба молодежной сборной. Но мы всегда работаем на максимальные достижения – победу в каждом матче и турнире».

Напомним, молодежная сборная России под руководством Валерия Брагина заняла первое место на групповом этапе, а в плей-офф проиграла США (1:2) в полуфинале, после чего завоевала бронзу в матче со Швейцарией (5:2).

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