Голкипер «Айлендерс» Ленер – первая звезда недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала имена лучших хоккеистов минувшей недели.
Лучшим стал шведский голкипер «Айлендерс» Робин Ленер, выигравший все три матча, отразив 97% бросков по свои воротам.
Второй звездой признан шведский нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад, набравший семь (5+2) очков в трех матчах.
Замкнул тройку лучших американский форвард «Чикаго» Патрик Кейн, который в трех играх записал на свой счет десять (4+6) очков.
Your @Molson_Canadian Three Stars of the Week:— NHL (@NHL) 21 января 2019 г.
⭐ Robin Lehner: 3-0-0, 0.67 GAA, .970 SV%, 1 SO
⭐⭐ @MikaZibanejad: 5-2—7 in 3 GP, 3 GWG
⭐⭐⭐ @88PKane: 4-6—10 in 3 GP pic.twitter.com/CzMKehqp2D