Голкипер «Айлендерс» Ленер – первая звезда недели в НХЛ

Хоккей 21 января 2019 20:50

Национальная хоккейная лига назвала имена лучших хоккеистов минувшей недели.

Лучшим стал шведский голкипер «Айлендерс» Робин Ленер, выигравший все три матча, отразив 97% бросков по свои воротам.

Второй звездой признан шведский нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад, набравший семь (5+2) очков в трех матчах.

Замкнул тройку лучших американский форвард «Чикаго» Патрик Кейн, который в трех играх записал на свой счет десять (4+6) очков.