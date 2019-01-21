«Нефтехимик» на выезде переиграл «Йокерит»

Хоккей 21 января 2019 21:41 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» на домашнем льду в Хельсинки уступил нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 1:2.

У победителей встречи голами отметились Ильдар Шиксатдаров (2-я минута) и Павел Порядин (10), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Никлас Йенсен (45).

«Йокерит» потерпел четвертое поражение в последних шести играх и с 68 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Нефтехимик» расположился на 11-й строчке на Востоке, имея в активе 42 очка.

В следующем матче финны 23 января примут «Ак Барс», а подопечные Вячеслава Буцаева в тот же день на выезде сыграют с «Сочи».