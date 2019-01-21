«Северсталь» одержала седьмую победу кряду , обыграв в Москве «Динамо»

Хоккей 21 января 2019 22:16 Источник: «Советский спорт»

В матч регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на домашнем льду в овертайме уступило череповецкой «Северстали» – 1:2.

У победителей встречи голами отметились Богдан Якимов (37-я минута) и Джеффри Кинрейд (63), забивший в овертайме, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Виталий Меньшиков (36).

«Северсталь» одержала седьмую кряду победу и с 40 очками занимает десятое место в Западной конференции, а «Динамо», потерпевшее поражение во второй игре подряд, в ней же расположилось на пятой строчке, имея в активе 59 очков.

Следующим соперником обеих команд станет «Спартак», но подопечные Андрея Разина сыграют с красно-белыми 23 января на выезде, а команда Владимира Крикунова – 25 января дома.