Александр Осипов: В таких матчах важно придерживаться своей игры и ничего не выдумывать - Советский спорт
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Хоккей22 января 2019 01:19Источник: ХК «Спартак»

Александр Осипов: В таких матчах важно придерживаться своей игры и ничего не выдумывать

Защитник «Спартака» Александр Осипов – о победе над «Торпедо» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Что помогло «Спартаку» одержать крупную победу?
– В таких матчах важно придерживаться своей игры и ничего не выдумывать, действовать правильно.

– Что скажете о двух предстоящих играх с «Северсталью» и московским «Динамо»?
– Впереди осталось не так много игр, но нам предстоят матчи с принципиальными соперниками. Надо отдохнуть от сегодняшней встречи, набраться эмоций и сил. Думаю, матчи будут хорошие – «от ножа».

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