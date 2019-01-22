Александр Осипов: В таких матчах важно придерживаться своей игры и ничего не выдумывать

Хоккей 22 января 2019 01:19 Источник: ХК «Спартак»

Защитник «Спартака» Александр Осипов – о победе над «Торпедо» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Что помогло «Спартаку» одержать крупную победу?

– В таких матчах важно придерживаться своей игры и ничего не выдумывать, действовать правильно.

– Что скажете о двух предстоящих играх с «Северсталью» и московским «Динамо»?

– Впереди осталось не так много игр, но нам предстоят матчи с принципиальными соперниками. Надо отдохнуть от сегодняшней встречи, набраться эмоций и сил. Думаю, матчи будут хорошие – «от ножа».