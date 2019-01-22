23 сейва Варламова не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Нэшвиллом» - Советский спорт
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Хоккей22 января 2019 06:33Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

23 сейва Варламова не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

Встреча прошла на домашней арене "Эвеланш".

В матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты "Колорадо" проиграли "Нэшвиллу" со счетом 1:4.

Отметим, что российский голкипер Семен Варламов отразил 23 броска из по своим воротам из 26, а защитник Никита Задоров результативными действиями не отличился.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Колорадо» – «Нэшвилл» – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы: Бонино (Ярнкрок), 25:01 – 0:1; Арвидссон (Форсберг), 26:35 – 0:2; Керфут (Жирар), 36:43 – 1:2; Йоси (Уотсон, Бонино), 37:58 – 1:3; Эллис (Ярнкрок, Экхольм), 57:07 – 1:4.

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