Два очка Дадонова помогли «Флориде» разгромить «Сан-Хосе» - Советский спорт
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Хоккей22 января 2019 06:54Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Два очка Дадонова помогли «Флориде» разгромить «Сан-Хосе»

Встреча прошла на домашней арене "Пантерз".

Хоккеисты "Флориды" обыграли "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 6:2.

Россиянин Евгений Дадонов отметился двумя голевыми передачами, а самым результативным игроком встречи стал форвард "Флориды" Фрэнк Ватрано, набравший 4 (1+3) очка.

Таким образом, "Пантерз" одержали третью победу кряду, а "Сан-Хосе" потерпел третье поражение подряд.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Флорида» – «Сан-Хосе» – 6:2 (1:0, 1:2, 4:0)

Голы: Экблад (Барков, Ватрано), 17:21 – 1:0; Кутюр (Бернс, Майер), 24:21 – 1:1; Мэтисон (Дадонов, Ватрано), 26:07 – 2:1; Майер (Торнтон, Павелски), 33:20 – 2:2; Яндл (Юбердо, Барков), 42:27 – 3:2; Трочек (Ватрано), 42:36 – 4:2; Ватрано (Дадонов, Барков), 47:22 – 5:2; Бьюгстад (Гаврилюк, Севьюр), 59:22 – 6:2.

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