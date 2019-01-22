Агент: Если Дацюк решит вернуться в НХЛ, то у него будет полно предложений - Советский спорт
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Хоккей22 января 2019 11:33Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Агент: Если Дацюк решит вернуться в НХЛ, то у него будет полно предложений

Агент Дэн Мильштейн оценил уровень игры 40-летнего нападающего СКА Павла Дацюка.

«Если Паша решит вернуться в НХЛ, то у него будет полно предложений. Но было бы правильно вернуться именно в «Детройт», где он провел всю североамериканскую карьеру. Однако все упирается в Дацюка — захочет ли он совершить такой камбэк? Я вам одно скажу: Павел не готов закончить с хоккеем в ближайшие годы. Так что решение принимать ему — уезжать ли в Америку, играть ли дальше в КХЛ.

Если бы он вернулся в «Ред Уингз», то играл бы центром второго-третьего звена или крайним форвардом первого-второго звена, а также выходил бы в первой бригаде большинства. Конечно, с возрастом Павел стал медленнее. Но его мастерство и видение игры никуда не пропали.

На таких, как Дацюк, будут ходить целые стадионы. Было бы красиво и правильно Паше вернуться в Северную Америку. Но повторю, что решение примет сам хоккеист. Три года назад Дацюк уезжал из «Детройта» по собственному желанию. Такое же желание может вернуть его обратно», - цитирует агента «Матч ТВ».

Напомним, ранее Дацюк выступал за «Детройт», в составе которого дважды выигрывал Кубок Стэнли.

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