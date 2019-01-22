Дубль Романцева принес «Сибири» победу над «Амуром»

В Хабаровске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимал «Сибирь».
Матч закончился победой команды из Новосибирска со счетом 4:2. «Сибирь» одержала четвертую победу подряд, для «Амура» это поражение стало девятым кряду.
В составе победителей дубль оформил Данил Романцев (8-я минута, 46), еще по шайбе забросили Джордан Карон (15) и Константин Алексеев (38). У «Амура» отметились Станислав Кацуба (18) и Артем Железков (21).
«Сибирь» благодаря победе поднялась на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 44 очка после 51 матча. «Амур» опустился на последнее место с 33 баллами после 50 игр.
В следующем матче команда Александра Андриевского сыграет в гостях с «Адмиралом» 24 января. Подопечные Александра Гулявцева в этот же день примут «Авангард».