Дубль Романцева принес «Сибири» победу над «Амуром» - Советский спорт
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Хоккей22 января 2019 14:20Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Дубль Романцева принес «Сибири» победу над «Амуром»

В Хабаровске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимал «Сибирь».

Матч закончился победой команды из Новосибирска со счетом 4:2. «Сибирь» одержала четвертую победу подряд, для «Амура» это поражение стало девятым кряду.

В составе победителей дубль оформил Данил Романцев (8-я минута, 46), еще по шайбе забросили Джордан Карон (15) и Константин Алексеев (38). У «Амура» отметились Станислав Кацуба (18) и Артем Железков (21).

«Сибирь» благодаря победе поднялась на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 44 очка после 51 матча. «Амур» опустился на последнее место с 33 баллами после 50 игр.

В следующем матче команда Александра Андриевского сыграет в гостях с «Адмиралом» 24 января. Подопечные Александра Гулявцева в этот же день примут «Авангард».

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