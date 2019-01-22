«Авангард» в гостях уступил «Адмиралу»

Хоккей 22 января 2019 14:26 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Авангарда» проиграли «Адмиралу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:4.

В составе дальневосточного клуба заброшенными шайбами отметились Войтех Полак (4-я минута), Владимир Бутузов (11), Иван Мищенко (31) и Александр Черников (60). У омской команды отличился Давид Деарне (27).

После этой победы «Адмирал», набрав 33 очка, поднялся на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард», имея в активе 71 балл, занимает вторую строчку.

В следующем матче «Авангард» на выезде сыграет против «Амура», а «Адмирал» на своем льду примет «Сибирь».