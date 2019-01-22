Суд взыскал со «Спартака» 30 тысяч рублей за продажу «Ждуна»

Хоккей 22 января 2019 15:15 Источник: «РИА Новости»

Арбитражный суд Москвы по иску московской компании «Си Ди Лэнд контакт», которой принадлежат права на произведение с условным наименованием «Ждун», взыскал с АНО «Народная команда - хоккейный клуб «Спартак» 30 тысяч рублей за незаконное использование образа.

Как сообщает РИА Новости из зала суда, суд первой инстанции удовлетворил иск частично – истец требовал от ответчика 7 миллионов рублей.

«Взыскать с ответчика компенсацию в размере 30 тысяч рублей, в остальной части иска отказать», - огласила резолютивную часть решения судья Ольга Никонова. Решение вступит в силу через месяц, если до этого не будет обжаловано в апелляции.

Как пояснил представитель CD Land в суде, нарушение прав истца выразилось в реализации мягкой игрушки, сходной до степени смешения со «Ждуном», что подтверждается контрольной закупкой, а также в использовании образа в рекламных целях в сети интернет.

Представитель «Спартака» в суде иск не признал. По его словам, истец не доказал покупку игрушки именно у ответчика, так как клуб закупил 200 игрушек у компании-изготовителя «Играмир», а на экземпляре, переданном в суд истцом, указан другой производитель.