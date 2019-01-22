«Спартак» изучает возможность проведения домашних игр плей-офф в Таллине - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей22 января 2019 17:41Источник: «РИА Новости»

«Спартак» изучает возможность проведения домашних игр плей-офф в Таллине

«Спартаку» не удается решить вопрос с местом проведения домашних матчей плей-офф КХЛ в сезоне-2018/19, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

- Вопрос с местом проведения домашних матчей «Спартака» в плей-офф в настоящий момент не решен. Клуб долгое время ведет тяжелый переговорный процесс с руководством арены в «Парке легенд» и хоккейного клуба ЦСКА. Несмотря на готовность КХЛ оказать помощь в вопрос календаря, «Спартак» не получает разрешение на проведение матчей на своей домашней арене в сезоне-2018/19. Клуб даже изучает возможность проведения игр плей-офф в Таллине, где в октябре сыграл два матча «регулярки», - сообщил источник агентства.

Добавим, что после 52 матчей регулярного чемпионата «Спартак» набрал 59 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

#кхл#кубок гагарина#хк спартак
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта