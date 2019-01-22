«Спартак» изучает возможность проведения домашних игр плей-офф в Таллине

Хоккей 22 января 2019 17:41 Источник: «РИА Новости»

«Спартаку» не удается решить вопрос с местом проведения домашних матчей плей-офф КХЛ в сезоне-2018/19, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

- Вопрос с местом проведения домашних матчей «Спартака» в плей-офф в настоящий момент не решен. Клуб долгое время ведет тяжелый переговорный процесс с руководством арены в «Парке легенд» и хоккейного клуба ЦСКА. Несмотря на готовность КХЛ оказать помощь в вопрос календаря, «Спартак» не получает разрешение на проведение матчей на своей домашней арене в сезоне-2018/19. Клуб даже изучает возможность проведения игр плей-офф в Таллине, где в октябре сыграл два матча «регулярки», - сообщил источник агентства.

Добавим, что после 52 матчей регулярного чемпионата «Спартак» набрал 59 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.