«Автомобилист» переиграл на своем льду «Трактор»

Хоккей 22 января 2019 19:07 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Автомобилиста» взяли верх над «Трактором» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

В составе екатеринбургского клуба заброшенными шайбами Найджел Доус (17-я минута), Франсис Паре (23) и Алексей Василевский (33).

Отметим, что голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж отразил 22 броска и записал на свой счет седьмой «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой победы «Автомобилист», набрав 81 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор», имея в активе 51 балл, занимает восьмую строчку на «Востоке».

В следующем матче «Автомобилист» в гостях встретится с «Нефтехимиком», а «Трактор» на выезде сыграет против «Металлурга».