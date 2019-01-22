«Барыс» на выезде обыграл «Магнитку» и поднялся на третье место в конференции

Хоккей 22 января 2019 19:12 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на домашнем льду уступил астанинскому «Барысу» со счетом 1:3.

У победителей встречи голами отметились Алексей Маклюков (26-я минута), Даррен Диц (31) и Дастин Бойд (59, ПВ), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Андрей Чибисов (49).

«Барыс» одержал третью победу в последних пяти играх и с 71 очком поднялся на третье место в Восточной конференции, а «Металлург» в ней же расположился на пятой строчке, имея в активе 70 очков.

В следующем матче «Магнитка» 24 января примет челябинский «Трактор», а команда из Астаны в тот же день на выезде сыграет с петербургским СКА.