Гол Дацюка помог СКА переиграть минское «Динамо» - Советский спорт
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Хоккей22 января 2019 21:56Источник: «Советский спорт»

Гол Дацюка помог СКА переиграть минское «Динамо»

Хоккеисты СКА одержали победу над минским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

В составе команды из Санкт-Петербурга заброшенными шайбами отметились Антон Белов (2-я минута), Павел Дацюк (4) и Николай Прохоркин (30) и Александр Барабанов (17, 38). У минской команды отличился Джонатон Блум (49).

После этой победы СКА, набрав 83 очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» занимает 11-е место на «Западе».

В следующем матче СКА на своем льду примет «Барыс», а «Динамо» в гостях сыграет с рижскими одноклубниками.

#кхл#хк ска#хк динамо минск
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