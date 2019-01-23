Александр Барабанов: Хотели сыграть на ноль, Шестеркин это заслужил - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей23 января 2019 01:19Источник: ХК СКА

Александр Барабанов: Хотели сыграть на ноль, Шестеркин это заслужил

Нападающий СКА Александр Барабанов – о победе над минским «Динамо» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Конечно, здорово, что выиграли, но осадок все равно остался. Хотели сыграть на ноль, тем более, Шестеркин сегодня это заслужил. Обидно немного.

– С Матча Звезд сразу на лед.
– Здорово, что получилось съездить: отвлечься чуть-чуть, зарядиться эмоциями, пообщаться с ребятами. Думаю, это только в плюс пошло.

– Показалось, что победа далась просто.
– Как видите, в первом периоде забили много голов, проще стало играть. Более раскрепощены стали, больше моментов начали создавать, – приводит слова Барабанова официальный сайт СКА.

#кхл#хк ска#хк динамо минск#барабанов александр
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта