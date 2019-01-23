Александр Барабанов: Хотели сыграть на ноль, Шестеркин это заслужил

Хоккей 23 января 2019 01:19 Источник: ХК СКА

Нападающий СКА Александр Барабанов – о победе над минским «Динамо» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Конечно, здорово, что выиграли, но осадок все равно остался. Хотели сыграть на ноль, тем более, Шестеркин сегодня это заслужил. Обидно немного.

– С Матча Звезд сразу на лед.

– Здорово, что получилось съездить: отвлечься чуть-чуть, зарядиться эмоциями, пообщаться с ребятами. Думаю, это только в плюс пошло.

– Показалось, что победа далась просто.

– Как видите, в первом периоде забили много голов, проще стало играть. Более раскрепощены стали, больше моментов начали создавать, – приводит слова Барабанова официальный сайт СКА.