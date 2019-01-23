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Хоккей23 января 2019 07:32Автор: Липкин Антон

«Аризона» победила в гостях «Оттаву»

Три очка набрал форвард «койотов» Винс Хиностраза.

«Аризона» выиграла у «Оттавы» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «койотов» Винс Хиностраза, поучаствовавший во всех трех шайбах команды (2+1).

«Аризона» одержала вторую победу подряд и теперь отстает на два очка от зоны плей-офф Западной конференции. «Оттава» остается на предпоследнем месте на Западе.

В своих следующих матчах 23 января «Аризона» сыграет в гостях с «Монреалем», а 1 февраля «Оттава» – с «Питтсбургом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Оттава» – «Аризона» – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Голы: Райан, 22. Дзингел, 48 – Хиностраза, 12, 24. Степан, 27.

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