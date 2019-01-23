«Калгари» обыграл «Каролину»

Хоккей 23 января 2019 08:09 Автор: Липкин Антон

«Огоньки» упрочили свое лидерство в Западной конференции.

«Калгари» одержал победу над «Каролиной» (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан швед Микаэль Баклунд, который принес «огонькам» победу в овертайме. Также в тройку лучших вошли чешские голкиперы: Давид Риттих из «Калгари» (33 отраженных броска) и Петр Мразек из «Каролины» (22).

«Чикаго» набрал 71 очко и упрочил свое лидерство в Западной конференции, оторвавшись от «Сан-Хосе» на шесть очков. «Каролина» отстает от зоны плей-офф на Востоке на шесть очков.

В своих следующих матчах 23 января «Каролина» сыграет в гостях с «Ванкувером», а 1 февраля «Калгари» – с «Вашингтоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» – «Каролина» – 3:2 OT (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Шилингтон, 2. Янковски, 27. Баклунд, 61 – Хэмилтон, 16. Ахо, 60.