Овечкин повторил рекорд Курри по числу хет-триков в НХЛ для европейцев

Хоккей 23 января 2019 08:59 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Капитан «столичных» в 23-й раз в регулярном чемпионате забросил три шайбы.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сравнялся с финном Яри Курри по числу хет-триков в НХЛ.

Во вторник в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (6:7 OT) 33-летний российский нападающий набрал 4 (3+1) очка и в 23-й раз за карьеру в лиге забросил три шайбы, благодаря чему повторил достижение финна Яри Курри, который занимает по этому показателю десятое место в истории НХЛ и первое – среди европейских игроков. На девятом месте идет форвард «Оттавы» 1910-1920-х годов, член Зала славы НХЛ Сай Деннени, у которого 25 хет-триков.

Добавим, что три шайбы в матче с «Сан-Хосе» позволили Овечкину выйти на единоличное 14-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (643 гола), оставив позади Дэйва Хендерсона (640).