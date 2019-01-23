Вице-капитан «Северстали»: Преждевременно говорить о дальнейшей судьбе клуба

Хоккей 23 января 2019 10:39 Источник: «Собеседник» Автор: Сметанникова Дарья

Ассистент капитана «Северстали» Иван Лекомцев поразмышлял над судьбой клуба, а также над изменением команды после прихода главного тренера Андрея Разина.

«О дальнейшей судьбе «Северстали» преждевременно какие-то разговоры вести… Мы делаем то, что от нас зависит, у нас свои определенные задачи, которые мы должны выполнять, и определенная система, которую главный тренер прививает команде. И в раздевалке, конечно, даже если кто-то разговаривает, стараемся, опять же, об этом не говорить. Есть наверху люди, которые будут вопрос решать.

Главное: если ты честно делаешь свое дело, то, я думаю, люди видят, как ты играешь, как ты относишься, как ты в команде себя ведешь. Поэтому — да нет, я особо над собственным будущем не думаю. Работаем здесь и сейчас. Сегодня здесь игра, и сегодня надо биться.

Изменения в «Северстали» - это видение руководства, видение нового главного тренера, не нам это обсуждать. Но должно быть не стыдно заходить в раздевалку в любой день — что после тренировки, что после игры. Это основа вообще командного взаимодействия — если честно можно ребятам посмотреть в глаза», - цитирует Лекомцева «Собеседник».

«Северсталь» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 40 очков. 23 января подопечные Разина сыграют на выезде с московским «Спартаком».