Ярмо Кекалайнен: До Панарина «Коламбус» набирал 108 очков, мы в любом случае будем сильной командой - Советский спорт
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Хоккей23 января 2019 12:26Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Ярмо Кекалайнен: До Панарина «Коламбус» набирал 108 очков, мы в любом случае будем сильной командой

Летом российский форвард может стать неограниченно свободным агентом.

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен высказался о будущем в клубе форварда Артемия Панарина, который летом этого года может стать неограниченно свободным агентом.

«Мне очень нравится наш костяк, который будет становиться только лучше, – приводит слова Кекалайнена официальный сайт НХЛ. – Я много раз говорил, что до прихода Артемия Панарина мы набрали 108 очков в регулярном сезоне.

Я говорю это не за тем, чтобы преуменьшить заслуги Артемия. Мы его любим, он отличный игрок и делает нашу команду лучше.

Если он по какой-то причине не захочет тут оставаться, то мы будем двигаться дальше и в будущем тоже будем сильной командой. Мы надеемся, что он останется. И сделаем все, что от нас зависит, чтобы убедить его».

Напомним, Панарин является самым результативным игроком «Коламбуса», набрав 53 (19+34) очка в 46 матчах. 27-летний российский нападающий проводит второй сезон клубе после двух лет в «Чикаго», в составе которого он дебютировал в НХЛ.

Ранее сообщалось, что в январе Панарин может встретиться с руководством клуба для переговоров о продлении контракта.

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