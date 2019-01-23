Питер Дебур о матче с «Вашингтоном» (7:6 OT): Такое ощущение, что Матч всех звезд прошел на пять дней раньше

Хоккей 23 января 2019 12:35 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

«Акулы» ушли от поражения за секунду до конца третьего периода и выиграли в овертайме.

Главный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур высказался о результативном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (7:6 OT).

«Это была безумная игра, – приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ. – Такое ощущение, что Матч всех звезд прошел на пять дней раньше.

Матч всех звезд по версии Восточного побережья. Даже не знаю, что еще сказать. Мы выиграли. Нам было это нужно».

Напомним, по ходу матча «Сан-Хосе» дважды проигрывал в две шайбы – 3:5 и 4:6, но смог уйти от поражения в основное время, сравняв счет за секунду до финальной сирены. В составе «акул» хет-трик сделал чех Томаш Гертль.

Добавим, что Матч всех звезд НХЛ пройдет 26-27 января в Сан-Хосе.