Питер Дебур о матче с «Вашингтоном» (7:6 OT): Такое ощущение, что Матч всех звезд прошел на пять дней раньше - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей23 января 2019 12:35Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Питер Дебур о матче с «Вашингтоном» (7:6 OT): Такое ощущение, что Матч всех звезд прошел на пять дней раньше

«Акулы» ушли от поражения за секунду до конца третьего периода и выиграли в овертайме.

Главный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур высказался о результативном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (7:6 OT).

«Это была безумная игра, – приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ. – Такое ощущение, что Матч всех звезд прошел на пять дней раньше.

Матч всех звезд по версии Восточного побережья. Даже не знаю, что еще сказать. Мы выиграли. Нам было это нужно».

Напомним, по ходу матча «Сан-Хосе» дважды проигрывал в две шайбы – 3:5 и 4:6, но смог уйти от поражения в основное время, сравняв счет за секунду до финальной сирены. В составе «акул» хет-трик сделал чех Томаш Гертль.

Добавим, что Матч всех звезд НХЛ пройдет 26-27 января в Сан-Хосе.

#нхл#хк сан-хосе шаркс#хк вашингтон кэпиталз#дебур питер
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта