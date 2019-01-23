Тодд Рирден: «Вашингтону» снова преподали жестокий урок

Хоккей 23 января 2019 13:03 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

«Столичные» проиграли в шестой раз подряд, несмотря на хет-трик Овечкина.

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден высказался об игре команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (6:7 OT).

«Это был не хоккей «Вашингтон Кэпиталз», – приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ. – Играть в открытый хоккей с командой, которая обладает такой мощью, – это не тот путь, который приведет к победе.

Нам снова преподали жестокий урок, потому что мы играли неприемлемо. Такой вариант не будет срабатывать на протяжении долгого времени. Никаким образом».

Напомним, «Вашингтон» продлил серию поражений до шести матчей и по-прежнему отстает от лидера Столичного дивизиона «Айлендерс» на три очка.

В заключительной игре перед Матчем всех звезд «столичные» сыграют в среду в гостях с «Торонто».

Добавим, что в матче с «Сан-Хосе» капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 4 (3+1) очка.