Карлссон может пропустить Матч всех звезд НХЛ

Хоккей 23 января 2019 13:41 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Швед получил травму нижней части тела.

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон рискует пропустить Матч всех звезд НХЛ из-за травмы нижней части тела, сообщает официальный сайт лиги.

28-летний швед досрочно вернулся в Сан-Хосе с выезда команды, пропустив матчи с «Тампой-Бэй» (3:6), «Флоридой» (2:6) и «Вашингтоном» (7:6 OT).

«Он вернулся в Калифорнию, чтобы встретиться с врачами, – сообщил главный тренер «акул» Питер Дебур. – Пока мы не знаем, каков будет их вердикт.

Главное, чтобы он не усугубил ситуацию. Он хочет играть. И клуб хочет, чтобы он играл в «Матче звезд». Но если участие в этом проекте может принести ему вред, никто в здравом уме не решится на такой шаг».

Напомним, Матч всех звезд пройдет 26-27 января в Сан-Хосе. Кроме Карлссона хозяева также будут представлены защитником Брентом Бернсом и форвардом Джо Павелски.

В нынешнем сезоне на счету Карлссона 43 (3+40) очка в 47 матчах при показателе полезности «+5» и 18 минутах штрафа.