Игорь Уланов: Сегодня мы и играли на рояле, и таскали рояль

Хоккей 23 января 2019 23:44 Источник: ХК «Спартак»

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:3).

- Хочу поздравить ребят с сегодняшней победой. Они проявили характер. После второй заброшенной нами шайбы стали немного вальяжничать и допускать очень много потерь, появились ошибки. Череповец их использовал, после чего нам приходилось возвращаться в игру. Сегодня была одна из тех игр, когда болельщики сидели на краю своих кресел, - моменты были у обеих команд. «Северсталь» довольно мобильно играла у нас в зоне - пару раз потеряли там защитников соперника.

Тем не менее вернулись в игру: сравняли счет, а затем забили четвертый гол. Конечно, не поставили Череповец на колени, тем не менее немного воспряли духом. Сегодня мы и играли на рояле, и таскали рояль. Никита вошел в игру и опять нас подтащил. Юлиус не пал духом и был на лавке одним из тех, кто поддерживал и подбадривал ребят. И, конечно, спасибо болельщикам - их сегодня было хорошо видно и слышно.



- Когда Александр Хохлачев вернется в состав?

- Он на подходе. Пару раз тренировался, но видно, что пока он не полностью готов к возвращению - его травма оказалась довольно серьезной. Александр тренируется с командой шестым игроком в пятерке. Мы увидим его уже в ближайшем будущем, но скорее всего в матче не с московским, а с рижским «Динамо».

- Влияет ли на тренерский штаб и команду факт неизвестности места проведения матчей плей-офф?

- От нас это не зависит, тем более у нас впереди еще 9 игр. Мы пытаемся подняться выше в таблице и закрепиться в плей-офф. Живем сегодняшним днем.



- Вам бы хотелось, чтобы «Спартак» провел все матчи сезона на льду арены в «Парке легенд» или вы примете любое решение?

- Конечно, для болельщиков самый оптимальный вариант - провести все матчи здесь. Мы же будем играть там, где будет возможность. Но главное для нас, повторюсь, закрепиться в зоне плей-офф и подняться повыше.



- Впереди дерби с «Динамо». Вы выиграли у них 10 матчей подряд. Есть ли закономерность в этих победах?

- Сделаем разбор игры, посмотрим. Конечно, сейчас «Динамо» - совсем другая команда. Они играют в активный и компактный хоккей. Это будет одна из игр «плей-офф» - мы рядом в турнирной таблице, и это московское дерби. Конечно, все будет зависеть от работы тренерского штаба и от подхода к игре самих хоккеистов, - передает слова Уланова пресс-служба «Спартака».

Добавим, что в следующем матче регулярного чемпионата «Спартак» в гостях сыграет против московского «Динамо».