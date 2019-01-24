«Вашингтон» уступил «Торонто» и потерпел седьмое поражение кряду - Советский спорт
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Хоккей24 января 2019 06:18Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

«Вашингтон» уступил «Торонто» и потерпел седьмое поражение кряду

Встреча прошла на домашней арене "Мэйпл Лифс".

Хоккеисты "Вашингтона" потерпели гостевое поражение от "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:6).

Российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу, для которого это очко стало 1179-м (645+535) в 1053 матчах "регулярки", что позволило ему повторить рекорд Сергея Федорова по результативности среди всех русских игроков за всю историю НХЛ.

Также отличился российский защитник "Торонто" Никита Зайцев, для которого этот гол стал первым в сезоне.

Таким образом, "Вашингтон", который является действующим обладателем Кубка Стэнли, потерпел седьмое поражение кряду.

НХЛ
Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Вашингтон" – 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

Голы: 0:1 – 18 Бэкстрем (Карлсон, Кузнецов); 1:1 – 19 Кадри (Райлли, В. Нюландер); 1:2 – 23 Овечкин (Кемпни, Оши); 2:2 – 33 Зайцев (Кадри, В. Нюландер); 3:2 – 36 Мэттьюс (Райлли); 4:2 – 42 Кадри (Маринчин, Браун); 5:2 – 50 Кадри (В. Нюландер, Браун); 5:3 – 57 Нисканен ( Бэкстрем, Оши); 6:3 – 59 Марнер (Таварес).

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