«Сент-Луис» обыграл «Анахайм», Тарасенко забросил 17-ю шайбу в сезоне - Советский спорт
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Хоккей24 января 2019 08:59Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

«Сент-Луис» обыграл «Анахайм», Тарасенко забросил 17-ю шайбу в сезоне

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» на домашней арене проиграл «Сент-Луису» со счетом 1:5.

Отметим, что российский форвард гостей Владимир Тарасенко забросил 17-ю шайбу в сезоне, и теперь в его активе 32 (17+15) очка в текущей "регулярке".

Другой россиянин "Сент-Луиса" – Иван Барбашев очков не набрал

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Анахайм» – «Сент-Луис» – 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Голы: Спронг (Гецлаф, Линдхольм), 6:44 – 1:0; Тарасенко (Шенн, О"Райлли), 10:34 – 1:1; Сэнфорд, 22:04 – 1:2; Сундквист (Марун, Сэнфорд), 27:41 – 1:3; Бозак (Шворц, Парэйко), 48:42 – 1:4; Блэй (Макичерн, Гуннарссон), 49:16 – 1:5.

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