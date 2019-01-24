Николишин: Овечкин великий? Что значит великий? Есть еще Малкин, Дацюк, Фетисов

Хоккей 24 января 2019 10:07 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

В матче с "Торонто" капитан "Вашингтона" повторил рекорд результативности среди всех российских игроков за всю историю НХЛ.

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Николишин прокомментировал выступление Александра Овечкина в НХЛ.

«Овечкин – самый великий игрок НХЛ среди россиян? Что значит великий? Слово великий мне непонятно, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос, это игрок мирового уровня, один из лучших. Есть еще Малкин, Дацюк, Могильный, Фетисов, Ларионов. Как можно определить, кто самый великий?

Сколько еще Овечкин сможет играть на таком уровне? Да, ему 33 года, и что? Все эти годы в НХЛ Овечкин играл всегда хорошо, его уникальность в том, что он играет стабильно. Я думаю, лет пять на этом уровне Александр еще точно отыграет, как минимум. Хватит ли мотивации? То, что он выиграл – это уже в прошлом, если кто-то думает, что для спортсмена трудно найти мотивацию, тот ошибается. Для спортсмена мотивация – это следующая победа», – сказал Николишин, чьи слова приводит Sport24.ru.

Заброшенная шайба в матче с "Торонто" стала для Овечкина 1179-м (644+535) очком в 1053 матчах "регулярки", что позволило ему повторить рекорд Сергея Федорова по результативности среди всех русских игроков за всю историю НХЛ. На счету Федорова 1179 (483+696) очков в 1248 матчах за "Детройт", "Анахайм", "Коламбус" и "Вашингтон".