Вячеслав Быков: Овечкин – легендарный игрок, но сравнивать его с хоккеистами прошлого некорректно

Хоккей 24 января 2019 11:32 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

В матче с "Торонто" капитан "Вашингтона" повторил рекорд результативности среди всех российских игроков за всю историю НХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион, бывший наставник сборной России Вячеслав Быков прокомментировал выступление Александра Овечкина в НХЛ.

«Я считаю, что Овечкин – один из легендарных действующих игроков. Но сравнивать с другими игроками будет некорректно, потому что каждому поколению свойственны лидеры и звезды. Первые, кто открывал НХЛ для наших игроков, тоже сделали свой вклад, каждый по-своему внес свою лепту в пропаганду отечественного хоккея. Однако Александр действительно легендарный игрок, который продолжает нас радовать, мы все им гордимся!

Я думаю, что до 40 он спокойно будет регулярно вколачивать голы. Когда будет разговор между лигой и профсоюзом, тогда и будет решаться вопрос Олимпиады. Игроки уровня Овечкина голодны до результата и в каждом матче стараются показывать свои лучшие качества. Так что я не думаю, что он смотрит далеко в будущее, самое важное – следующий матч», – сказал Быков в Sport24.ru.

Заброшенная шайба в матче с "Торонто" стала для Овечкина 1179-м (644+535) очком в 1053 матчах "регулярки", что позволило ему повторить рекорд Сергея Федорова по результативности среди всех русских игроков за всю историю НХЛ. На счету Федорова 1179 (483+696) очков в 1248 матчах за "Детройт", "Анахайм", "Коламбус" и "Вашингтон".