«Амур» потерпел десятое поражение подряд, проиграв «Авангарду» - Советский спорт
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Хоккей24 января 2019 14:21Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Амур» потерпел десятое поражение подряд, проиграв «Авангарду»

В Хабаровске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимал «Авангард».

Матч закончился победой гостей со счетом 3:0. Для «Амура» это поражение стало десятым подряд.

В составе «Авангарда» шайбы забросили Илья Михеев (4-я минута), Максим Чудинов (11) и Евгений Медведев (36).

Команда из Хабаровска занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, имея 33 очка после 51 матча. «Авангард» идет на второй позиции с 73 баллами после 55 игр.

В следующем матче омская команда сыграет 26 января в гостях с «Куньлунь Ред Стар», а «Амур» в этот же день примет «Салават Юлаев».

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