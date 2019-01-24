«Адмирал» прервал четырехматчевую серию побед «Сибири» - Советский спорт
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Хоккей24 января 2019 14:29Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Адмирал» прервал четырехматчевую серию побед «Сибири»

Во Владивостоке состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимал «Сибирь».

Матч закончился победой команды из Владивостока со счетом 4:2. «Сибирь» потерпела первое поражение в последних пяти матчах.

В составе «Адмирала» дубль оформил Владимир Бутузов (12-я минута, 39), еще по шайбе забросили Войтек Полак (15) и Кирилл Дьяков (29). У «Сибири» отличились Юкка Пельтола (6) и Николай Демидов (55).

Команда из Новосибирской области занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 44 очка после 52 матчей. «Адмирал» идет 12-м с 35 баллами после 50 игр.

26 января команды вновь сыграют между собой во Владивостоке.

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