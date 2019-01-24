Билл Дэйли: Быть номером один среди русских хоккеистов - монументальное достижение - Советский спорт
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Хоккей24 января 2019 14:59Источник: Телеканал «360°»Автор: Спирин Дмитрий

Билл Дэйли: Быть номером один среди русских хоккеистов - монументальное достижение

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли прокомментировал достижение нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина.

- В НХЛ было много великих хоккеистов из России. Быть номером один среди них - это монументальное достижение. Овечкин заслужил быть на вершине списка, и он должен гордиться этим.

Очевидно, что он очень мастеровитый хоккеист. Но не менее важны страсть, энтузиазм и азарт, которые он привносит в игру каждый вечер. Мало кто может сравниться с ним по эмоциональности, с которой он играет, и это привлекает наших болельщиков. Овечкина можно смело включать в число лучших игроков в истории хоккея, в этом у меня нет сомнений, - цитирует Дэйли телеканал "360".

лександр Овечкин, забросив шайбу в игре регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:6) в ночь на четверг, набрал 1179-е очко в североамериканской карьере и сравнялся по этому показателю с Сергеем Федоровым (прежде единоличным лидером среди россиян).

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