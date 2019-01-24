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Хоккей24 января 2019 15:25Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Павел Колобков: Возможностям Овечкина нет предела

Возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ за всю историю канадец Уэйн Гретцки – 2857 очков.

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который в среду сравнялся по количеству набранных очков в НХЛ с Сергеем Федоровым (1179).

«Я думаю, сейчас все ждут, что в ближайшее время - хотя, конечно, сложно - он станет вообще лучшим по набранным очкам в Национальной хоккейной лиге и превысит достижения Гретцки.

Буде сложно, так как сейчас играют в совершенно другой хоккей. По-другому работают и защитники, даже, вы знаете, и вратарская форма гораздо больше, чем была до этого; конечно, сложнее ставить рекорды. Но то, что он сейчас делает, - совершенно уникальный результат, он все время поражает болельщиков. Честно говоря, чувствую, что его возможностям вообще нет предела», - цитирует Колобкова «Р-Спорт».

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