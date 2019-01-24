«Салават Юлаев» гарантировал себе участие в плей-офф - Советский спорт
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Хоккей24 января 2019 17:18Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Салават Юлаев» гарантировал себе участие в плей-офф

«Салават Юлаев» одержал победу над «Куньлунь Ред Стал» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

Благодаря победе над пекинской командой «Салават Юлаев» гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 66 очков после 54 матчей.

Ранее в плей-офф КХЛ в Восточной конференции гарантировали себе участие «Автомобилист», «Авангард», действующий обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс», «Магнитка» и «Барыс».

В следующем матче команда из Уфы сыграет 26 января в гостях с «Амуром».

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