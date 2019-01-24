Хоккеисты «Локомотива» забросили семь безответных шайб в ворота «Слована»

Хоккей 24 января 2019 21:46 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» на домашнем льду разгромил братиславский «Слован» со счетом 7:0.

У победителей встречи дубль оформил Данил Юртайкин (27-я и 51-я минуты), а также по разу отличились Николай Коваленко (12), Рушан Рафиков (37), Степан Санников (38), Егор Корешков (46) и Александр Елесин (51).

«Локомотив» одержал пятую победу кряду и с 73 очками занимает третье место в Западной конференции, а «Слован», потерпевший поражение в девятой игре подряд, в ней же расположился на 12-й строчке, имея в активе 27 очков.

В следующем матче железнодорожники 27 января примут «Сочи», а словацкая команда днем ранее сыграет с минским «Динамо».