Йозеф Яндач: Рады победе, потому что в прошлом матче потеряли два очка

Хоккей 24 января 2019 23:53 Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач – о победе над «Трактором» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы сегодня не играли в красивый хоккей. В первом периоде было много удалений – шесть минут. В конце периода случилась эта удачная ситуация, которая нам помогла, – приводит слова Яндача официальный сайт «Металлурга». –Во втором периоде мы улучшили игру, а как забили второй гол, так и вовсе в третьем периоде хорошо играли в организации обороны, держали результат, вели игру к победе.

Рады, потому что в прошлом матче потеряли два очка, а сегодня набрали. Сейчас будем готовиться к «Автомобилисту» и СКА.

– Павла Дорофеева с первой шайбой поздравили?

– Да, он уже много игр в составе, он хороший игрок, но надо было забить. Для него эта шайба стала отличным моментом. Отдали шайбу на память. Надеемся, что он будет продолжать и забивать дальше.