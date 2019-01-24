Йозеф Яндач: Рады победе, потому что в прошлом матче потеряли два очка - Советский спорт
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Хоккей24 января 2019 23:53Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Йозеф Яндач: Рады победе, потому что в прошлом матче потеряли два очка

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач – о победе над «Трактором» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы сегодня не играли в красивый хоккей. В первом периоде было много удалений – шесть минут. В конце периода случилась эта удачная ситуация, которая нам помогла, – приводит слова Яндача официальный сайт «Металлурга». –Во втором периоде мы улучшили игру, а как забили второй гол, так и вовсе в третьем периоде хорошо играли в организации обороны, держали результат, вели игру к победе.

Рады, потому что в прошлом матче потеряли два очка, а сегодня набрали. Сейчас будем готовиться к «Автомобилисту» и СКА.

– Павла Дорофеева с первой шайбой поздравили?
– Да, он уже много игр в составе, он хороший игрок, но надо было забить. Для него эта шайба стала отличным моментом. Отдали шайбу на память. Надеемся, что он будет продолжать и забивать дальше.

#кхл#хк металлург магнитогорск#хк трактор#яндач йозеф
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